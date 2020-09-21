Министр образования рассказал о поддержке молодых учителей Калининграда

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала о поддержке молодых учителей региона. Она напомнила о стартовавшей в нынешнем году программе «Земский учитель».

Уточняется, что ее разработали по инициативе президента России Владимира Путина. Специалисты, которые готовы работать в небольшом городе или деревне, получают от государства единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. По словам Трусеневой, по этой программе в регион приехали 18 педагогов, пишет портал infox.

«В этом году по программе „Земский учитель“ к нам приехали 18 педагогов по математике, географии, информатике, биологии, химии, технологии, иностранным языкам и в начальную школу. Проект позволил нам приступить к разработке отдельной кадровой программы для принятия мер поддержки выпускников и студентов, которые учатся у нас и готовы работать в школах», — отметила министр.

Она пояснила, что власти помогут тем студентам, которые заключат договоры с образовательными организациями, имеющими вакансии. Помимо прочего, поддержку получат выпускники институтов и колледжей при первом устройстве на работу в школы Калининградской области.

В будущем введут гранты в отношении педагогических работников-наставников. Трусенева заключила, что их опыт и знания помогут молодым учителям освоиться в профессии.