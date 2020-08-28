Министр науки и высшего образования рассказал о начале учебного года в российских вузах

По словам главы ведомства, 1 сентября около 700 вузов начинают обучение, 25 вузов - с небольшой сдвижкой.

«Из них 20 в сентябре и пять вузов там в октябре и ноябре, чуть позже, начинают учебный год. Это будет учебный год в очном формате», — обратил внимание Фальков.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса образовательный формат изменился. В частности, стали больше использоваться разнообразные дистанционные технологии.