Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя | 360°

Образование 05 октября 2022, 02:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя Министр культуры Любимова поздравила российских педагогов с Днем учителя РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном на официальном сайте министерства, она поблагодарила педагогов за неугасающую преданность делу и самоотдачу.

Глава Минкультуры отметила, что в череде профессиональных праздников День учителя занимает особое место, и подчеркнула важность работы педагогов.

Реклама

«Ваши знания, жизненный опыт и самоотдача передаются ученикам и помогают сформировать характер, определиться на жизненном пути. Истинный наставник способен вдохновить ребят, помочь им в момент принятия сложных решений, мотивировать на успехи», — сказала Любимова.

Реклама

Также министр напомнила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Она выразила надежду, что «он будет способствовать повышению статуса учителя».

«В этот праздничный день желаю всем вам ярких идей и достижений. Пусть ваша мудрость и впредь направляет энергию молодых, создающих будущее нашей страны, нашей культуры», — закончила поздравление Ольга Любимова.

Авторы:

0 0 0 0 0 0