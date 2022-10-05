Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя | 360°

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Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя

Министр культуры Любимова поздравила российских педагогов с Днем учителя

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Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном на официальном сайте министерства, она поблагодарила педагогов за неугасающую преданность делу и самоотдачу.

Глава Минкультуры отметила, что в череде профессиональных праздников День учителя занимает особое место, и подчеркнула важность работы педагогов.

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«Ваши знания, жизненный опыт и самоотдача передаются ученикам и помогают сформировать характер, определиться на жизненном пути. Истинный наставник способен вдохновить ребят, помочь им в момент принятия сложных решений, мотивировать на успехи», — сказала Любимова.

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Также министр напомнила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Она выразила надежду, что «он будет способствовать повышению статуса учителя».

«В этот праздничный день желаю всем вам ярких идей и достижений. Пусть ваша мудрость и впредь направляет энергию молодых, создающих будущее нашей страны, нашей культуры», — закончила поздравление Ольга Любимова.

Авторы:

Учителя

Минкультуры РФ

Ольга Любимова

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