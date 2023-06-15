15 июня 2023, 17:34
Министр Кравцов перечислил преимущества новой технологии проведения ЕГЭ
Министр Кравцов: эта технология помогает исключить утечки и сократить время обработки
Новая технология проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) помогает исключить утечки и значительно сокращает время обработки ответов. Об этом «Известиям» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам чиновника, система подразумевает распечатывание экзаменационных билетов непосредственно в аудитории, где проводится ЕГЭ.
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«Раньше задания печатались в Москве, потом развозились по регионам, а из региональных центров обработки информации доводились до пунктов проведения экзаменов. За счет технологии печати в аудитории уменьшена и стоимость проведения экзамена», — добавил Кравцов.
Министр подчеркнул, что творческие задания в ЕГЭ раскрывают возможности каждого учащегося.
ЕГЭ
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