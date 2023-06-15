Образование 15 июня 2023, 17:34 Министр Кравцов перечислил преимущества новой технологии проведения ЕГЭ Министр Кравцов: эта технология помогает исключить утечки и сократить время обработки

Читать 360tv в

Новая технология проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) помогает исключить утечки и значительно сокращает время обработки ответов. Об этом «Известиям» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам чиновника, система подразумевает распечатывание экзаменационных билетов непосредственно в аудитории, где проводится ЕГЭ.

Реклама

«Раньше задания печатались в Москве, потом развозились по регионам, а из региональных центров обработки информации доводились до пунктов проведения экзаменов. За счет технологии печати в аудитории уменьшена и стоимость проведения экзамена», — добавил Кравцов.

Министр подчеркнул, что творческие задания в ЕГЭ раскрывают возможности каждого учащегося.