Милонов выступил за перенос летней сессии для студентов

По его словам, для онлайн-обучения нет достаточных ресурсов, студенты «просто получат диплом без реальной проверки знаний». Летнюю сессию следует перенести на осень — уверен депутат.

«Сейчас используют „Скайп“, „Зум“ — это дичь. Эти приложения не рассчитаны на такие нагрузки. Да и почему наши дети должны пользоваться американскими сервисами?» — считает Милонов.