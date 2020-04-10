10 апреля 2020, 15:24
Милонов выступил за перенос летней сессии для студентов
Депутат Виталий Милонов раскритиковал идею дистанционной летней сессии для студентов. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, для онлайн-обучения нет достаточных ресурсов, студенты «просто получат диплом без реальной проверки знаний». Летнюю сессию следует перенести на осень — уверен депутат.
«Сейчас используют „Скайп“, „Зум“ — это дичь. Эти приложения не рассчитаны на такие нагрузки. Да и почему наши дети должны пользоваться американскими сервисами?» — считает Милонов.