    10 апреля 2020, 15:24

    Милонов выступил за перенос летней сессии для студентов

    Дарья Морозова

    Депутат Виталий Милонов раскритиковал идею дистанционной летней сессии для студентов. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, для онлайн-обучения нет достаточных ресурсов, студенты «просто получат диплом без реальной проверки знаний». Летнюю сессию следует перенести на осень — уверен депутат.

    «Сейчас используют „Скайп“, „Зум“ — это дичь. Эти приложения не рассчитаны на такие нагрузки. Да и почему наши дети должны пользоваться американскими сервисами?» — считает Милонов.