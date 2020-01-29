Милонов высказался об образовании в школах

По мнению депутата, учеба у школьников не должна занимать больше, чем работа у взрослых — ведь это одинаково тяжело.

«Количество, к сожалению, не перерастает в качество», — отметил Милонов.

Также он уверен, что школы должны не только давать образование, но и воспитывать.

«Ребенок не может без идеологии. Когда он входит в мир, ему нужны направляющие маяки, он будет идти за яркими, сильными идеями. Либо мы их даем, либо Роналд Макдоналд», — выразил мнение Милонов.