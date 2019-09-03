Милонов скептически отнесся к запрету «Гарри Поттера» в одной из школ США

Книги о Гарри Поттере запретили в американской школе из-за «настоящих» заклинаний Подробнее

Парламентария не убедили доводы американских священнослужителей, поскольку и католики, и РПЦ давали произведению Джоан Роулинг положительные оценки.

Милонов напомнил, что «Гарри Поттер» — это сказка, и верить в то, что словосочетания, используемые в книге, могут вызвать из деревянной палки зеленый дым — абсурд.

«Главное — идея, смысл, заложенный в книгу, а он весьма хороший. Да и на фоне того, что нельзя делать в Штатах, стране, легализовавшей наркотики и однополые браки, чтение „Гарри Поттера“ явно на последнем месте», — заметил законодатель.