Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России пятилетнюю систему высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры. Об этом написал RТ.

Благодаря Болонской системе образования (бакалавриат и магистратура) российские студенты имеют право продолжить образование за рубежом. При этом, по словам Милонова, многие специалисты критикуют отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между вузами России и западных стран.

«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — говорится в обращении депутата на имя министра образования Валерия Фалькова.