31 августа 2022, 10:29
Милонов предложил расширить список специальностей среднего профессионального образования
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением расширить перечень специальностей среднего профессионального образования. Об этом написал RT.
В своем обращении политик подчеркнул, что в стране наблюдается профицит людей с высшим образованием и одновременный дефицит специалистов среднего профессионального звена.
«При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов», — сказал Милонов.
Депутат отметил, что такие профессии как специалист индустрии гостеприимства и менеджер сферы торговли могут быть освоены в рамках среднего профессионального уровня обучения.