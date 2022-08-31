Милонов предложил расширить список специальностей среднего профессионального образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением расширить перечень специальностей среднего профессионального образования. Об этом написал RT.

В своем обращении политик подчеркнул, что в стране наблюдается профицит людей с высшим образованием и одновременный дефицит специалистов среднего профессионального звена.

«При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что такие профессии как специалист индустрии гостеприимства и менеджер сферы торговли могут быть освоены в рамках среднего профессионального уровня обучения.