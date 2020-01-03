Милонов предложил добавить школьные уроки по запуску фейерверков

Депутат Виталий Милонов предложил Министерству образования ввести уроки безопасного использования пиротехники перед Новым годом. Такие уроки депутат хочет добавить в школьную программу.

«К сожалению, увлечение молодого поколения пиротехникой часто приводит к печальным последствиям: не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают травмы и даже гибнут. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред случайным прохожим», — говорится в письме Милонова на имя министра просвещения Ольги Васильевой, его цитирует РИА «Новости».

Депутат отметил, что в России продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена, но бывает, что они все равно находят «серые каналы», где можно купить петарды и фейерверки.

По мнению Милонова, уроки нужно проводить перед зимними каникулами. Учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов, заметил депутат.

Милонов посчитал, что уроки помогли бы снизить сезонный травматизм среди школьников.

Как сообщала Газета.ru, подразделения МЧС России перешли в режим повышенной готовности на время новогодних праздников. Они проводят совместные с полицией рейды по местам продажи пиротехники.