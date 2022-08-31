Милонов перечислил «фриковые» профессии в вузах

России следует пересмотреть систему высшего образования. Перевести обучение некоторым «фриковым» профессиям из вузов в колледжи предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он объяснил «360», кто действительно востребован на рынке труда.

«Выпуск специалистов у нас происходит не под государственным контролем. Есть желание? Пожалуйста, выпускай. И у нас появилось много всяких фриковых профессий, не имеющих ничего общего с пользой. Менеджер гостеприимства, менеджер по продажам и так далее. По большому счету, эти профессии должны относиться к среднему образованию, но не к высшему», — сказал депутат.

Из-за такой путаницы часто люди с высшим образованием знают меньше, чем выпускники колледжей. Поэтому Милонов направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с идеей расширить перечень специальностей среднего профессионального образования.

Парламентарий предложил провести ревизию специалистов, которых выпускают вузы, и вернуть в систему образования специалитет.

С одной стороны, это повод задуматься о том, что эти громко звучащие профессии не являются настолько востребованными. Во-вторых, обратить внимание на то, что гораздо лучше профессия, которая связана с реальным сектором экономики. Например, сварщик, плотник, маляр Виталий Милонов депутат.

По его словам, каждый год из учебных заведений выходят десятки тысяч бесполезных для экономики специалистов. В то же время приезжают мигранты, которые готовы работать руками, но на них не хватает прорабов и бригадиров — людей, которые имели бы среднее специальное техническое образование.