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    25 апреля 2022, 17:11

    МГУ вышел из рейтинга 200 лучших вузов мира по версии CWUR

    Артур Блянихов

    На сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR) появился рейтинг 200 лучших вузов мира. В нем не оказалось Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщило ИА НСН.

    Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты оценивают качество образование, уровень научно-преподавательского состава, а также востребованность выпускников на рынке труда и другие факторы. По данным информагентства, в прошлом рейтинге МГУ оказался на 194-м месте с более чем 78 баллами.