МГУ вышел из рейтинга 200 лучших вузов мира по версии CWUR

На сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR) появился рейтинг 200 лучших вузов мира. В нем не оказалось Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщило ИА НСН.

Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты оценивают качество образование, уровень научно-преподавательского состава, а также востребованность выпускников на рынке труда и другие факторы. По данным информагентства, в прошлом рейтинге МГУ оказался на 194-м месте с более чем 78 баллами.