Образование 30 августа 2023, 18:55 МГУ вошел в двадцатку международного рейтинга университетов МГУ и МФТИ вошли в топ-50 международного рейтинга «Три миссии университета» Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский государственный университет и Московский физико-технический институт вошли в топ-50 глобального рейтинга «Три миссии университета». Об этом рассказал на пресс-конференции президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как пояснил ректор МГУ, по общему числу вузов, представленных в мировом рейтинге, Россия вошла в тройку лидеров — сразу после США и Китая.

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«17 место, на одну позицию улучшенное, занимает Московский государственный университет. Санкт-Петербургский — 39, Физико-технический — на 43 месте», — сообщил Садовничий.

Рейтинг «Три миссии университета» составляется по трем основным группам критериев — миссиям. Первой составители называют непосредственно образование. Вторая миссия университета — научно-исследовательская работа. Третьей же считается взаимосвязь с местным сообществом, позволяющая делать вуз реальной частью инфраструктуры.

Ранее Садовничий объявил, что 1 сентября в МГУ откроется новый суперкомпьютер, способный помогать в разработке искусственного интеллекта.