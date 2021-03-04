МГУ включили в топ-50 международного рейтинга QS

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) попал в топ-50 международного рейтинга QS. Вуз вошел в список по шести направлениям подготовки, а всего были представлены 33 предметные области.

Компания Quacquarelli Symonds (QS) каждый год изучает качество индивидуальных учебных программ, по которым обучают в почти 1,4 тысячи вузах. Специалисты анализируют данные университетов в 83 странах мира. Всего в рейтинг попали 1452 вуза, в числе которых оказались 40 российских университетов.

«Количество российских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира 2021 года по сравнению с предыдущим годом выросло с 36 до 40. В этом году российские вузы получили 278 позиций в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

МГУ удалось занять 24 место в лингвистике, 29 в физике и астрономии, а также 32 строчку в нефтяном машиностроении. В математике вузу отдали 34 место, в современных языках — 36, а в философии — 41. Еще в международный рейтинг смогла попасть Высшая школа экономики, а также Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет и другие вузы.