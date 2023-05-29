Образование 29 мая 2023, 18:10 МГУ стал лидером по числу присвоенных званий кандидатов наук Примерно 30% выпускников аспирантуры МГУ получают степени кандидатов наук Unsplash

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Примерно 30% аспирантов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова получают звание кандидатов наук. Этот показатель лидирует среди других вузов, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на председателя совета молодых ученых МГУ Александра Воронова.

«Объективно количество защит кандидатских диссертаций выпускников аспирантуры нашего образовательного учреждения занимает лидирующие позиции. Если сравнивать в целом по стране — несколько лет назад цифра доходила до 8-10%», — рассказал он.

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В МГУ действует 23 программы для аспирантов. Это математика, механика, физика, химия, науки о Земле, биологические, социогуманитарные, политические, исторические, социологические науки и многое другое. Не каждый вуз в России может позволить себе исследования по такому числу дисциплин, подчеркнул Воронов.

Новая волна набора в аспирантуру начнется в июне этого года, вторая пройдет в августе.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов сообщил, что в некоторых образовательных учреждениях Москвы начнут преподавать африканские языки.