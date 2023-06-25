Образование 25 июня 2023, 21:32 МГУ решил проводить экзамены дистанционно 26 июня МГУ объявил 26 июня нерабочим днем и перевел экзамены на дистанционку РИА «Новости»

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Понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, а все экзамены будут принимать в дистанционном формате. Распоряжение за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего опубликовали на сайте вуза.

В соответствии с документом, все экзамены летней сессии, запланированные на 26 июня, перевели в дистанционный режим, временные изменения коснулись и вступительных испытаний. Приемные комиссии вуза также будут работать удаленно. Кроме того, в МГУ перенесли на более поздний срок запланированные на 26 мая массовые мероприятия.

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Мэрия Москвы оставила понедельник, 26 июня, нерабочим днем для жителей столицы. Накануне мэр Сергей Собянин сообщил, что такое решение приняли из соображений безопасности. Это не коснется органов власти, предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса.

Центробанк призвал финансовый сектор Москвы выйти на работу 26 июня, чтобы выполнять свои ключевые функции, несмотря на объявленный властями столицы режим нерабочего дня.