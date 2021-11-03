МГУ попал в рейтинг Times Higher Education

Московский государственный университет имени Ломоносова попал в список «Искусство и гуманитарные науки» издания Times Higher Education. Об этом сообщил ТАСС.

В качестве претендентов на попадание в рейтинг было отобрано 606 ВУЗов из 60 стран мира, в том числе восемь российских университетов. МГУ занял 44-е место в этом рейтинге. Это не первый раз, когда российский ВУЗ оказывается в списке. Ранее он уже занимал 72-ю позицию. Следом за ним в списке оказались Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики, передало РИА ФАН.