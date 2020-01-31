МГУ перевел на дистанционное обучение студентов, побывавших в Китае

В пресс-службе пояснили, что эта мера предпринята «в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции».

«Руководителям факультетов (филиалов) приказываю обеспечить обучение вышеуказанного контингента в соответствии с индивидуальными планами, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора университета.

Ранее Министерство образование рекомендовало студентам не ездить на учебу в Китай, пока не утихнет эпидемия.