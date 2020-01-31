31 января 2020, 16:21
МГУ перевел на дистанционное обучение студентов, побывавших в Китае
Студенты, которые побывали на каникулах в Китае, со 2 марта перейдут на индивидуальное обучение, в том числе и дистанционное. Об этом сообщил RNS со ссылкой на пресс-службу вуза.
В пресс-службе пояснили, что эта мера предпринята «в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции».
«Руководителям факультетов (филиалов) приказываю обеспечить обучение вышеуказанного контингента в соответствии с индивидуальными планами, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора университета.
Ранее Министерство образование рекомендовало студентам не ездить на учебу в Китай, пока не утихнет эпидемия.