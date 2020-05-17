МГУ перенес летние военные сборы студентов из-за коронавируса

В вузе уточнили, что летние военные сборы не отменяют, а переносят на более поздний период. Причиной стала сложившаяся эпидемическая ситуация. Окончательные даты согласовываются. Утверждать их будет Министерство обороны России. Студенты узнают о новых сроках от руководителей структурных подразделений вуза.

Ранее Baza опубликовала письмо учащихся МГУ для ректора вуза Виктора Садовничего. В своем послании студенты попросили перенести дату военных сборов из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, из-за перехода на удаленное обучение иногородние студенты вернулись домой. В случае призыва на сборы комиссию нужно проходить в военкомате Тверского района столицы. Как приехать в Москву, а после сборов вернуться домой, не отбывая двухнедельный карантин в обсерваторе, непонятно.

Студенты предложили или перенести сборы на другую дату, а с ней и медицинскую комиссию в столичном военкомате. Или разрешить им отправиться на сборы в своих регионах без поездки в Москву.

По данным на минувшую субботу, 16 мая, коронавирус выявили у 1622 военнослужащих. В домашней изоляции находятся 693 человека, в изоляторах по месту службы — 546 зараженных, остальные проходят лечение в госпиталях Министерства обороны и гражданских больницах.

В тяжелом состоянии находятся два человека, состояние еще девяти врачи оценивают как средней тяжести. У остальных симптомы коронавирусной инфекции не проявились.