МГУ обошел 9 российских вузов в глобальном рейтинге университетов

МГУ им. М. В. Ломоносова обогнал девять других российских вузов в глобальном рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities. Первое место в списке занял Гарвардский университет.

МГУ попал в группу 101-150 из 1000. СПбГУ вошел в топ-500. В рейтинг также попали Сколковский институт науки и технологий, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики, написал ТАСС.

Включили в список Сеченовский университет и Новосибирский государственный университет, Среди других российских вузов, включенных в рейтинг — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Томский государственный университет, и Уральский федеральный университет.

Стэнфордский университет и Массачусетский технологический университет разделили вторую и третью строчку рейтинга.

В апреле МГУ вышел из рейтинга 200 лучших вузов мира по версии The Center for World University Rankings (CWUR). Осенью прошлого года в рейтинг лучших учебных заведений мира World University Rankings THE по версии британского журнала Times Higher Education попали сразу 60 российских вузов. МГУ тогда в нем занял 158-е место, поднявшись на 16 позиций.