Дистанционное обучение в МГТУ им. Баумана продлили

МГТУ им. Баумана продлит режим дистанционного обучения до 23 ноября. Очных занятий в этот период не будет проходить совсем. Об этом сообщила «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Университета.

Кроме того, контрольные работы, а также академические задолженности также будут принимать в удаленном режиме.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ назвали имя нового ректора МГТУ им. Баумана. Пост занял Михаил Гордин. Новый ректор приступил к исполнению полномочий 7 октября 2021 года. До Гордина пост ректора занимал Анатолий Александров.