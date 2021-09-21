МГОУ расскажет о 15 факультетах на выставке «Навигатор поступления»

В Центре международной торговли в Москве пройдет выставка «Навигатор поступления». Гостей ждут 25 и 26 сентября. МГОУ представит 15 факультетов и расскажет, как поступить на каждое направление.

Всю актуальную информацию о порядке подачи документов в МГОУ можно будет узнать на стенде вузе в зале «Валдай». Там же абитуриенты смогут пообщаться с представителями факультетов.

Гостям мероприятия расскажут об интересных фактах в процессе обучения, помогут определиться с выбором и проведут тематические мастер-классы.

На вопросы абитуриентов будут отвечать представители 15 факультетов МГОУ.

25 сентября

В 10:30 факультет безопасности жизнедеятельности проведет мастер-класс «Организация связи при проведении аварийно-спасательных работ и обеспечение безопасности при работе на сложнопересеченном рельефе».

В 11:30 факультет естественных наук проведет мастер-классы «Диагностика минералов», «Волшебная химия».

В 12:30 факультет изобразительного искусства и народных ремесел приглашает на мастер-класс «Лого-дизайн: основа современного стиля».

В 13:30 факультет истории, политологии и права проведет интерактивную игру: «Определи путь государственного деятеля».

В 14:30 лингвистический факультет, факультет романо-германских языков проведут мастер-класс «Язык и культура».

В 15:30 медицинский факультет проведет мастер-класс «Основы хирургической техники: правильная работа с инструментами, наложение узлового шва, формирование хирургического узла».

В 16:30 факультет психологии проведет мастер-класс «Применение экспрессивных искусств в образовании».

26 сентября

В 10:30 факультет русской филологии проведет мастер-класс «По страницам русской поэзии».

В 11:30 факультет специальной педагогики и психологии проведет мастер-класс «В мире темноты и тишины: интерактивный практикум по взаимодействию с людьми с нарушениями зрения и слуха».

В 12:30 факультет технологии и предпринимательства проведет мастер-класс «Мобильная робототехника».

В 13:30 физико-математический факультет проведет мастер-класс «Играем с лентой Мебиуса».

В 14:30 факультет физической культуры проведет мастер-класс с программно-аппаратным комплексом «БиоМышь».

В 15:30 экономический факультет проведет интерактивную проверку уровня экономической, финансовой и предпринимательской грамотности.

В 16:30 юридический факультет проведет мастер-класс «Мир криминалистики».