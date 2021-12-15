МГОУ проведет День открытых дверей для абитуриентов очно и в формате трансляции

18 декабря в Московском государственном областном университете (МГОУ) пройдет День открытых дверей. Его можно будет посетить очно или посмотреть онлайн-трансляцию. Там можно будет узнать максимум актуальной и полезной информации о поступлении в 2022–2023 учебном году.

МГОУ — это крупнейший вуз Московской области, который объединяет 15 факультетов, шесть образовательных площадок, колледж, а также учебные корпуса в Москве и в Подмосковье.

Обучение в МГОУ ведется на трех уровнях высшего образования. Абитуриентам доступны 22 направления подготовки и 77 образовательных программ бакалавриата. Кроме того, в магистратуре открыты 55 образовательных программ — прием магистров ведется по 11 направлениям.

Для тех, кто планирует посвятить себя науке, в вузе есть аспирантура. Она включает в себя 15 направлений подготовки и 47 образовательных программ. За время своей работы аспирантура МГОУ выпустила более пяти тысяч кандидатов и докторов наук.

В университете также можно получить дополнительное образование и повысить личностные компетенции. В МГОУ более 100 программ повышения квалификации и 15 программ профессиональной переподготовки.

Новый формат коммуникации преподавателя, студента и потенциального работодателя реализуется в цифровой экосреде. На Дне открытых дверей ты узнаешь о том, какие новые цифровые технологии применяются в современном университете.

Зарегистрироваться на День открытых дверей МГОУ можно по ссылке. Выставка факультетов начнется в 100:00 — тогда же пройдет мастер-класс «Мы говорим по-русски». Его проведет доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Наталья Белова. В 11:00 в актовом зале выступят спикеры.

Председатель жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, декан факультета технологии и предпринимательства, кандидат педагогических наук, доцент Алексей Хаулин расскажет, какие преимущества абитуриенту дает участие в олимпиадах, а также объяснит, как это поможет при поступлении в университет. А преподаватели факультета истории, политологии и права Евгения Куренкова, медицинского факультета Александр Смирнов и факультета психологии Александр Поляков расскажут об инновационных методах образования в университете.

Одно из важнейших направлений деятельности МГОУ — международное сотрудничество. Вуз взаимодействует с 78 образовательными учреждениями из 31 страны: Германии, Франции, Китая, Италии, Чехии, Финляндии и многих других. В МГОУ можно получить двойные дипломы с рядом зарубежных университетов. Во время прямого включения из Франции опытом обучения в зарубежном вузе и своими впечатлениями поделятся студентки факультета романо-германских языков МГОУ.

Для участников очного формата состоится специальный новогодний проект МГОУ «Реализуй свою мечту». В рамках проекта определят победителей, которые смогут получить сертификат на бесплатную подготовку к ЕГЭ на краткосрочных подготовительных курсах МГОУ.

МГОУ занимает 65 место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 «100 лучших вузов России». День открытых дверей состоится по адресу: город Мытищи, улица Веры Волошиной, дом 24. Подключиться к трансляции можно по ссылке.