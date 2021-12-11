МГОУ проведет День открытых дверей для абитуриентов 18 декабря

Московский государственный областной университет пригласил будущих студентов, которые еще не определились с выбором вуза на День открытых дверей. На мероприятии студенты выпускники и преподаватели расскажут о том, какие преимущества есть у получивших диплом МГОУ.

Источник фото: mgou.ru

День открытых дверей начнется с 10:00 с выставки факультетов. На вопросы гостей вуза ответят представители деканатов. В 11:00 в актовом зале начальник отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами Грануш Джафарова расскажет о правилах поступления в наступающем учебном году и деталях подготовки к ЕГЭ.

Также во время мероприятия пройдет прямое включение из Франции. Там сейчас обучаются студентки факультета романо-германских языков. Девушки расскажут о своих впечатлениях и поделятся опытом обучения за рубежом.

В МГОУ есть возможность получения двойных дипломов с рядом зарубежных университетов.

Перед гостями выступит доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Евгения Куренкова. Преподаватель признана лучшим лектором нашей страны.

О возможностях медицинского факультета расскажет хирург-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент, в прошлом — военный хирург, а сейчас — заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Александр Смирнов.

День открытых дверей МГОУ пройдет в Перловском корпусе университета по адресу: Мытищи, улица Веры Волошиной, дом 24. Регистрация на день открытых дверей доступна на сайте вуза.