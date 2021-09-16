МГОУ пригласил иностранцев на обучение по магистерской программе «Русская словесность»

В МГОУ с 2019 года реализуется магистерская программа для иностранных граждан «Русская словесность». Подать документы для поступления в этом году абитуриенты могут до 24 сентября.

Как сообщили в пресс-службе университета, основная концепция программы в том, что студенты осваивают теорию и методику преподавания русского языка как иностранного и русской литературы в иностранной аудитории. После освоения программы выпускники-иностранцы могут преподавать русский язык как иностранный и русскую литературу и не только. У них есть возможность продолжить научные исследования в области системы языка и литературы, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Также выпускники могут заниматься переводами с родного языка на русский и с русского на родной, принимать участие в международных программах.

Специалисты направления «Филология» смогут работать в издательствах, учреждениях дополнительного образования, туристических фирмах и экскурсионных организациях. После окончания магистратуры можно стать преподавателем филологических дисциплин, редактором, спичрайтером, филологом-исследователем, русистом или художественным редактором.

Абитуриентов ждут внутренние экзамены по русскому языку в формате собеседования. Обучение на факультете русской филологии начнется с 11 октября.

Более подробно о вступительных испытаниях, обучении в магистратуре факультета русской филологии можно узнать на сайте вуза.