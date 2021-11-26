МГОУ подписал меморандум о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом РФ и фондом «Параспорт»

Меморандум о сотрудничестве Паралимпийского комитета России, Московского государственного областного университета и Фонда поддержки паралимпийского спорта «Параспорт» был торжественно подписан 26 ноября. Соглашение подписали исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков, ректор Московского государственного областного университета Елена Певцова и председатель правления фонда «Параспорт» Лариса Шишкина.

Возможностями образовательных программ смогут воспользоваться паралимпийские чемпионы и члены сборных команд.

«Подписание сегодняшнего соглашения, безусловно, важное и значимое событие для российского паралимпийского движения. Благодаря ему члены паралимпийских сборных команд России смогут получить качественное образование в одном из ведущих вузов страны и в дальнейшем принять участие в развитии спорта в качестве тренеров и организаторов. Также перед спортсменами откроется возможность получить образование и в других сферах», — сказал Павел Рожков, исполняющий обязанности президента ПКР.

ПКР и МГОУ совместно с фондом «Параспорт», основателем которого является международный инвестор, миллиардер Олег Бойко, запускают первый в России образовательный проект для членов паралимпийской сборной России. Долгосрочное сотрудничество нацелено на получение новых профессиональных навыков для спортсменов-паралимпийцев и людей с ограниченными возможностями здоровья в МГОУ.

Фонд «Параспорт» рад поддержать общую инициативу по получению качественного образования чемпионами и спортсменами паралимпийского комитета. Я знаю, что многие ребята, показывая отличные спортивные результаты, мечтают еще и о творческих профессиях, нужно им дать эту возможность. Спортсмены всегда должны иметь выбор — или продолжить карьеру в спорте в качестве тренера, или проявить себя в другой профессии Олег Бойко международный инвестор.

«МГОУ — это динамично развивающийся классический университет. Сегодня факультету физической культуры университета исполняется 75 лет! 33 спортсмена–выпускника факультета стали олимпийскими чемпионами. Мы очень ждем паралимпийцев и можем сказать, что у нас нет неинтересных и невостребованных направлений. На сегодняшний день у нас более 180 программ подготовки. Их число постоянно растет. Мы всегда идем в ногу со временем и понимаем те потребности и запросы, которые стоят перед государством», — отметила ректор вуза Елена Певцова.

«Отмечу квалифицированный преподавательский состав, который обладает огромным опытом и на протяжении долгого времени готовит высококлассных и востребованных специалистов. Благодаря ему наши паралимпийцы привнесут вклад в развитие национального спорта. Уже в начале 2022 года они смогут начать обучение в вузе», — сказал Павел Рожков.