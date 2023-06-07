07 июня 2023, 17:16
МФТИ занял первое место в России по средним показателям зарплат выпускников в IT
Выпускники Московского физико-технического института имеют самые высокие в России зарплаты в сфере IT. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Выпускники этого вуза получают до 270 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге — МГУ. Выпускники IT-специальностей зарабатывают в среднем 235 тысяч рублей.
Реклама
Наконец, бронза досталась МГТУ им. Н. Э. Баумана. Окончив это вуз, можно рассчитывать на 230 тысяч рублей.
Зарплаты
Реклама
Реклама