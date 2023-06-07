Образование 07 июня 2023, 17:16 МФТИ занял первое место в России по средним показателям зарплат выпускников в IT

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Выпускники Московского физико-технического института имеют самые высокие в России зарплаты в сфере IT. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Выпускники этого вуза получают до 270 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге — МГУ. Выпускники IT-специальностей зарабатывают в среднем 235 тысяч рублей.

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Наконец, бронза досталась МГТУ им. Н. Э. Баумана. Окончив это вуз, можно рассчитывать на 230 тысяч рублей.

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