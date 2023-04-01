Образование 01 апреля 2023, 00:08 МФТИ передумал вводить обязательный курс китайского МФТИ не станет вводить китайский язык в обязательную программу обучения Википедия

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Московский физико-технический институт сообщил, что не станет вводить в обязательную программу изучения курс китайского языка. В вузе по-прежнему считают такую инициативу «современной и перспективной», но при этом отметили, что обсуждение ее внедрения «зашло в тупик».

«Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков», — говорится в сообщении.

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На днях руководство МФТИ сообщило, что студенты с 1 сентября 2023 года будут в обязательном порядке изучать английский и китайский языки. Это объяснили тем, что 27% научной литературы по тематике института выходит на китайском. При этом из программы предлагалось исключить немецкий и французский, против чего воспротестовали студенты.

Ранее первый проректор РГСУ Джомарт Алиев рассказал, что английский язык остается по-прежнему самым популярным среди студентов, однако в последнее время все чаще учащиеся начинают изучать восточные языки.