Международные экзамены по английскому языку отменили в России

Международная система оценки знаний английского языка IELTS отменит все экзамены на территории РФ. Об этом стало известно изданию «Коммерсант».

По имеющимся данным, россиян, намеревавшихся сдать тест, предупредили об отмене экзаменов по причине «обострения внешнеполитической обстановки».

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме IELTS.

Издание также сообщает, что организаторы тестов предлагают перенести заплаченные за экзамен средства на курсы по подготовке к нему. В ином случае денежные средства окажутся заморожены до момента, пока в стране не возобновятся экзаменационные сессии.

Сроков возобновления экзаменационной деятельности в компании не называют, однако заверяют, что приложат все усилия «для скорейшей организации экзамена».

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не планируют переносить сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России из-за специальной операции на Украине.