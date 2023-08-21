Образование 21 августа 2023, 11:47 Методолог Мушта: родителям одиннадцатиклассников нужно уже сейчас определиться с направлением поступления

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Родителям, чьи дети 1 сентября пойдут в 11 класс, уже сейчас необходимо определиться с направлением поступления, а также продумать запасные варианты. Об этом RT сообщил руководитель методологии и разработки образовательных программ EdTech-компании MAXIMUM Education Артем Машта.

Можно сходить на дни открытых дверей вузов, а также пообщаться с выпускниками учебных заведений.

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«В течение года писать пробные экзамены, чтобы понимать реальный уровень знаний», — сказал специалист.

Настроиться на продуктивную учебу помогут полноценный сон, прогулки, сбалансированное питание, заключил Мушта.