Образование 14 декабря 2023, 13:03 Методолог Анна Сопченко: старшеклассники должны тратить на выполнение домашних заданий не более 3,5 часа

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Ученики младших классов должны тратить на выполнение домашних заданий не более 1,5 часа, а ученики старших — 3,5 часа. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила методолог Анна Сопченко.

При этом эксперт добавила, что после возвращения из школы не стоит сразу же сажать ребенка за уроки. Чтобы он не получил нервного срыва, сперва ему следует отдохнуть, написал сайт kp.ru.

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Что касается внеклассных занятий, они также входят в образовательный процесс.

«СанПин рекомендует школьникам посещать не более двух кружков или секций», — добавила Сопченко.