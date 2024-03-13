Образование 13 марта 2024, 15:45 Методист Мушта сообщил, что всероссийские проверочные работы не ставят цели добавить нагрузку на школьников

Читать 360tv в

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в беседе с «Газете.Ru»объяснил, зачем в России проводятся проверочные работы для школьников.

По его словам, их целью не является добавить нагрузки на учеников. Таким образом учителя мониторят уровень и качество образования, а также аналитический процесс.

Реклама

«ВПР проводятся по нескольким предметам — обязательные русский язык и математика, а другие два предмета ежегодно выбираются Рособрнадзором случайным образом из списка дисциплин», — сказал Мушта.

Если вдруг школьник получил двойку, она остается у него в качестве академической задолженности, которую следует закрыть. Однако плохая оценка не будет препятствием для перехода в другой класс.