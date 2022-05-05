Мест для киберучений в России станет больше к 2024 году

Второй опорный центр для отработки сценариев защиты от киберугроз открылся на базе Оренбургского государственного университета. Пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила ТАСС, что это восьмой по счету полигон в стране.

Всего к 2024 году в России планируют создать до 15 таких киберцентров.

«По словам вице-премьера, в рамках национальной программы „Цифровая экономика“ до 2024 года в стране создадут 15 опорных центров Национального киберполигона», — рассказали в пресс-службе Чернышенко.

В этом году запланировано более 70 учений на базе таких полигонов. Получить практические навыки по борьбе с кибератаками смогут не только профильные специалисты, но и студенты.

Еще до начала спецоперации Евросоюз рекомендовал России приготовиться к интернет-войне и дезинформации в Сети. Об этом 24 января написал RT. Тогда Совет ЕС сказал, что кибератаки будут связаны с поддержкой Украины.

«Совет ЕС вновь подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Украины», — сообщили представители западного ведомства.