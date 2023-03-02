Образование 02 марта 2023, 17:57 Мэр Москвы Собянин озвучил план развития образования в городе в 2023 году

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С 1 сентября 2023 года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что на основе Московской электронной школы (МЭШ) создали портал «Моя школа». В дальнейшем опыт города возьмут на вооружение другие регионы страны.

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Собянин подчеркнул, что в городе планируют возводить новые учебные заведения для детей. Он указал на тот факт, что в течение последних 12-ти лет в Москве появилось 528 новых школ и детсадов.