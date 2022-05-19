Меню школ ЯНАО будет изменено с началом нового учебного года

С нового учебного года столовые школ ЯНАО пополнятся новыми блюдами. Накануне прошла дегустация котлет из северных рыб, биточков из мяса оленя, а также желе из дикорастущих ягод в Ноябрьской гимназии № 1, написал «Ямал-Медиа».

«Наши дети в гимназии любят жаркое. Мясо тушеное. Кушают и котлеты. Некоторые и по две котлеты съедают. А бывает, что передают соседям! В котлетах и биточках — оленина и говядина. Желе, кисель и морс сварены из клюквы и брусники», — рассказала заведующая производством гимназии Татьяна Контар.

Побывать на дегустации удалось не только ученикам и учителям, но и родителям. Они оценили рыбные котлеты, а также другие северные деликатесы.

«Разработаны технологические карты, а это значит, что этими картами смогут пользоваться все другие школы. И я надеюсь, что эти блюда понравятся нашим детям, и мы будем шире использовать продукты местного производства», — сообщила депутат ЗС ЯНАО Надежда Гудкова.

Участники дегустации поставили новым блюдам по пять баллов.