17 марта 2021, 21:26
Стал известен новый руководитель Тюменского государственного медицинского университета
Ивана Петрова назначили исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета после кончины бывшего руководителя Ирины Медведевой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
По данным информагентства, ранее в этом вузе Петров занимал пост проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике.
«В соответствии с приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко исполнение обязанностей ректора Тюменского государственного медицинского университета поручено <…> доктору медицинских наук Ивану Петрову», — отмечается в сообщении.