Мединский выступил за обязательный ЕГЭ по истории

В России хотят сделать обязательным единый государственный экзамен по истории. Саму систему ЕГЭ необходимо совершенствовать и не оставлять его единственным критерием оценки.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с таким предложением на научно-практической конференции в рамках форума «Армия-2021». Его слова привел ТАСС.

«ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, <…> нужен обязательный ЕГЭ по истории», — сказал Мединский.

Он выразил недоумение, почему история менее важна как предмет, чем математика или русский язык.

Деятельность межведомственной комиссии по историческому просвещению, подчеркнул Мединский, сосредоточат на повышении качества преподавания и популяризации истории. Она также займется предотвращением манипуляций историческими фактами.

«Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами», — пояснил председатель РВИО, назвав такой процесс историческим просвещением в широком смысле.

Историю объявил наукой не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. Последнее во многом зависит от изучения опыта минувших лет.