Мединский рассказал о пользе чтения

Такое заявление Мединский сделал на X съезде Российского книжного союза в Шуваловском корпусе Московского государственного университета. Он отметил, что Министерство просвещения выступило с инициативой ограничить использование гаджетов в школах. По мнению министра, это отличная идея.

«Вот мы все говорим, что дети мало читают, мало читают. Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно — с «черного зеркала», — уточнил Мединский.

По информации «Русской планеты», министр подчеркнул пользу от чтения книг.

«Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне — ровно наоборот», — пояснил он.