Мединский предложил отказаться от зазубривания дат на уроках истории | 360°

Образование 03 ноября 2022, 13:10 Мединский предложил отказаться от зазубривания дат на уроках истории Помощник президента России Мединский: изучение истории имеет мало отношения к зазубриванию РИА "Новости"

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Заучивание дат и фамилий не имеет отношения к знанию истории. Этот предмет нужно преподавать без формальностей, сказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

«Изучение истории имеет мало отношения к зазубриванию цифр, дат, фамилий и каких-то теоретических постулатов. Это самый интересный школьный предмет», — заявил он на просветительском марафоне «Знание о героях».

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Владимир Мединский считает, что историю нужно преподавать без формальностей, так, чтобы предмет был интересным для детей. Но решение этой проблемы упирается в несколько факторов, она комплексная. Дело, например, в учебниках, подготовке учителей и человеческом факторе.

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Он предложил продумать школьную программу так, чтобы синхронизировать обществоведение, географию, литературу и историю. Например, преподавать одновременно войну 1812 года, роман «Войну и мир» и стихотворение «Бородино». Так ученик поймет логику исторического процесса.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание единого стандарта школьных учебников по истории, сообщило РИА ФАН. Но он оставил за учителями право озвучивать детям свою точку зрения на события.