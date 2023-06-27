Образование 27 июня 2023, 17:08 Матвиенко призвала преподавать правдивую историю в школах Спикер СФ Матвиенко: в России работают над созданием правдивого учебника истории для школ РИА «Новости»

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В школах историю нужно преподавать правдиво и честно. Работа над таким учебником в России уже идет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти» в Уфе. Ее процитировал ТАСС.

«Сейчас такая работа над учебником истории ведется, причем пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы», — отметила она.

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По словам Матвиенко, над этим учебником работают «настоящие историки, ученые и патриоты Отечества». Она напомнила, что в жизни любой страны были не только светлые, но и мрачные времена. И обо всем нужно писать правдиво и честно, подчеркнула политик.

Оппоненты РФ, заверила спикер, делают ставки на разрушение веры, традиций и культуры российского народа. Она назвала это средневековой борьбой со всем русским, которая ведет за собой русофобию и отмену всего русского.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уже сообщил, что школьники как в 10-м, так и в выпускном классе будут проходить причины начала специальной военной операции на уроках истории.