Матвиенко призвала «не горячиться» при обсуждении перспективы ЕГЭ

Вопросы о перспектив ЕГЭ следует «содержательно обсуждать» и не горячиться. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, государственный экзамен имеет много плюсов и минусов, но главное — он способен давать объективную оценку знаний и не нарушать доступность образования. Она также отметила, что вернуться к советской системе образования невозможно. Слова спикера СФ привело РИА «Новости».

«Дискуссия по тому, быть ЕГЭ или нет, она в обществе продолжается уже не первый год. У ЕГЭ свои плюсы и свои минусы. Их надо тщательно взвесить. Надо думать над содержанием, над формой, чтобы это не было таким формальным тестированием», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что для нее плюсом является то, что эта система создает равные условия и позволяет поступать в одинаковые высшие учебные заведения детям из любых семей из любой точки России.

Матвиенко также отметила, что ЕГЭ дает возможность заканчивать школы и поступать в университеты, сдав экзамены всего один раз, а не дважды, как раньше — выпускные и вступительные.

«Все, что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно. А не просто — давайте отменим. И что? Надо что-то предлагать, поэтому также не горячиться, не торопиться обсуждать и думать, как сделать более эффективную систему оценки знаний учащихся, и главное — объективную оценку, и чтобы мы ни в коем случае не нарушали доступность образования», — резюмировала она.

Ранее глава отдела преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сироткина рассказала о трех главных ошибках во время ЕГЭ.