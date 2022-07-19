Маткапитал разрешат тратить на частные детсады

В России разрешат тратить маткапитал на частное образование детей, в том числе частные детсады, открытые индивидуальными предпринимателями (ИП). Такой закон уже приняла Госдума, в ближайшее время это сделает Совфед, сообщили «Известия».

«До сих пор родители вынуждены были платить за образование своего ребенка исключительно из своего кармана, несмотря на то что законодательно ИП приравниваются к иным организациям, ведущим образовательную деятельность», — сказала председатель движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

По данным Аналитического центра при правительстве, доля частных детских садов на рынке дошкольного образования составляет примерно 2%, однако специалисты заявили о 50% за счет ИП. После принятия поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» родители смогут на средства маткапитала водить детей в частные детсады, к репетиторам, на кружки и секции.

Исполнительный директор общественной организации «Многодетный Волгоград» Анна Апакова добавила, что теперь законодателям предстоит отрегулировать ценообразование в частных детсадах для борьбы с обналичиванием маткапитала. Она предложила ввести механизм запроса детализированного расхода на услуги ИП в случаях, когда организация превысила средние по региону затраты более чем на 50%.