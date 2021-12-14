«Мастерская новых медиа» выпустила более 200 специалистов в 2021 году

Выпускниками образовательной программы «Мастерская новых медиа» в этом году стали более 140 журналистов и специалистов в сфере PR из 59 регионов России. За время обучения они научились эффективно использовать современные инструменты и возможности для своей работы. Лекции по теории и практические занятия прошли в Мастерской управления «Сенеж». Программу «Мастерская новых медиа» организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Слушателей разделили на два потока. В первый, где обучали работе в современных медиа, набрали победителей конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и проекта «ТопБЛОГ», а также журналистов и продюсеров сетевых изданий и ведущих блогеров.

Новые знания в направлении «Стратегические коммуникации» получили руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также специалисты и руководители PR-агентств.

Обучение проходило по принципу авторской мастерской, которые вели специалисты своего профиля. Всего были приглашены более 100 экспертов. В том числе официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «Группа ИМА» Андрей Гнатюк.

С журналистами работали директор News Media Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий теле и радиопрограмм Владимир Соловьев.

Мастера не только читали лекции, но и давали практические задания своим студентам, разбирая каждую отдельную работу.

Как отметил Арам Габрелянов, участники его группы предложили несколько серьезных уже готовых к запуску проектов.

«Уверен, что они будут внедряться. Важно также, что ребята, которые у меня учились, уже готовы вокруг себя строить сообщество. Поэтому у участников и программы „Мастерская новых медиа“ большое будущее», — подчеркнул он.

Мария Захарова отметила, что у нее в группе собрались уже состоявшиеся в профессии люди, поэтому программу разработали специально для них.

«Мы ориентировались на то, что интересно и востребовано будет в их профессиональной деятельности. Провели такие мастер-классы, в рамках которых слушатели смогли получить и теорию, и практику. Мы были счастливы, что это состоялось», — заявила представитель МИД.

С завершением обучения поздравил выпускников «Мастерской новых медиа» первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что программу надо развивать и дальше, а выпускники пополнят ряды специалистов и смогут применить полученные знания на практике.

«Запуская „Мастерскую“, мы ставили перед собой задачу найти потенциальных звезд новых медиа и в отрасли PR, сформировать кадровый резерв для этих сфер. Думаю, нам это удалось», — заявила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Она отметила, что площадка стала не только образовательной, но и местом, где поднимались серьезные вопросы о развитии интернет-СМИ и в целом сетевых способов распространения информации.

Аблец напомнила, что выпускники смогут стать стажерами, в том числе в государственных медиа, а также принимать участие в реализации проектов институтов развития общества.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина отметила, что «Мастерская новых медиа» стала местом, где уже состоявшиеся в своих областях специалисты нашли единомышленников, с которыми после смогут продолжать сотрудничество.

«Создавать сообщество из выпускников Мастерской управления „Сенежа“ — одна из наших глобальных целей», — заявила она.

Еще одним важным моментом Афонина назвала возможность пообщаться с крупнейшими спикерами, которые поделились своими знаниями.