Образование 18 января 2024, 22:34 «Мастерская новых медиа» объявила набор на первый поток в 2024 году

Читать 360tv в

Первый в 2024 году образовательный поток объявила Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа». Подать заявку для участия могут журналисты, медиаменеджеры, контент-мейкеры SMM-специалисты и продюсеры. Из всех приславших заявки выберут 75 человек.

Главная задача программы развить крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которые создадут безопасную информационную среду и не допустят распространения недостоверной информации.

Реклама

Программу создали «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения с выпускниками программы в конце 2023 года отметил, что они станут частью укрепления информационного суверенитета России и войдут в кадровый состав президента в сфере новых медиа.

«Отбирая кандидатов на обучение в „Мастерскую новых медиа“, мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе», — заявила куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Она подчеркнула, что это помогает находить новые решения и подходы в развитии программы.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин добавил, что каждый слушатель станет частью большого сообщества специалистов, которые пройдут обучение у лучших мастеров.

«Уже через несколько лет выпускники программы встанут за штурвал информационной политики в стране и определят тренды развития медиа на годы вперед» — добавил он.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) можно до 5 февраля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Кандидатов для участия в программе ждут удобный интерфейс и оперативная техническая поддержка.

Прошедших первый этап допустят до финала — онлайн-интервью. Обучение начнется в марте 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Отбор на поток для PR-специалистов стартует 22 января. Старт кампании на другие потоки запланирован на весну.

После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.