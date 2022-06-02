Мастер-класс по профориентации проведут для школьников в Тюмени

В четверг, 2 июня, в «Точке кипения» в Тюмени пройдет мастер-класс по выбору профессии для старшеклассников и их родителей. Время начала мероприятия — 15:00, написал сайт Infox со ссылкой на региональный центр занятости.

Во время мастер-класса выступят эксперт по профессиональной ориентации Елена Водотыко и психологи кадрового центра «Работа России» Анна Рябова и Лидия Латко.

Ученикам старших классов расскажут, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем, а также что необходимо для того, чтобы бесплатно посетить экскурсию на крупные производства Тюменской области.