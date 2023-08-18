Образование 18 августа 2023, 11:08 Масштабная трансформация системы среднего образования началась в Москве Ракова: систему среднего профессионального образования обновят в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице приступили к обновлению системы среднего профессионального образования. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании Всероссийского форума среднего профессионального образования.

Новая система в Москве будет основана на таких принципах, как практическая направленность, универсальность специалистов и повышение их квалификации. Образовательные программы колледжей столицы обновят, начнется развитие тесного сотрудничества с работодателями, а также создадут современную инфраструктуру.

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Для удобства работы педагогов и студентов начнут работать электронные сервисы «Московской электронной школы» (МЭШ).

Поэтому мы ставим перед собой задачу создать совершенно новую систему переподготовки: привлечь лучших специалистов, сделать связку с работодателями, чтобы создать возможности для массового переобучения сегодняшних кадров, взрослых людей так, чтобы они могли найти хорошую стабильную профессию с гарантированным заработком. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Реализация этих принципов в новой системе среднего профессионального образования в Москве будет соответствовать стратегии федерального проекта «Профессионалитет». С 1 сентября в этот проект войдет 20 колледжей столицы. Более половины всех студентов, которые поступили в колледжи в текущем году, начнут обучаться по 94 новым образовательным программам.

В столице решили выделить финансовые ресурсы, чтобы в ближайшие пять лет провести обширное обновление инфраструктуры колледжей, включая производственные мастерские, лаборатории и классы.

Ранее сообщалось о том, что участники СВО и их дети в сентябре смогут перевестись на бюджетное обучение.