Маркетолог: «Школьную форму нужно нюхать перед покупкой»

«Рекомендация — покупать форму нейтральных цветов, избегать очень ярких оттенков. Очень яркий оттенок означает наличие красителей. Чем ярче форма, тем более интенсивные красители, потом они будут вымываться, форма будет терять внешний вид, краситель — это запах, вред здоровью. Очень у многих на красители аллергия», — пояснила Дворникова.

Она также отметила, что перед покупкой формы необходимо читать информацию на ярлыке, а также просить сертификат. Школьная одежда должна быть сшита из натуральных материалов. А рубашки и блузки лучше выбирать из льна или хлопка.

Маркетолог также подчеркнула, что в составе должна быть синтетика, так как это будет более носко. В составе блузок может быть максимум 35%, у пиджаков и юбок — до 50-55%.