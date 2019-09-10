Мальчик из Сургута пригрозил родителям пистолетом из-за нежелания идти в школу

По словам источника, школьник не хотел идти в школу. На этой почве у него возник конфликт с матерью, пытавшейся отправить сына в школу. В один момент несовершеннолетний достал пистолет и пригрозил женщине, после чего выбежал из квартиры.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили произошедшее. Подростка уже отыскали. Сейчас правоохранители пытаются узнать, где школьник достал пневматический пистолет.

«Он угрожал пневматическим пистолетом маме. Сейчас силовики выясняют, при каких обстоятельствах у него оказался этот пистолет», — заявили в ведомстве.