Мальчик из Сургута пригрозил родителям пистолетом из-за нежелания идти в школу
Подросток из Сургута так сильно не хотел в школу, что пригрозил родителям пистолетом за попытки отправить его на занятия. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в пресс-службе регионального УМВД.
По словам источника, школьник не хотел идти в школу. На этой почве у него возник конфликт с матерью, пытавшейся отправить сына в школу. В один момент несовершеннолетний достал пистолет и пригрозил женщине, после чего выбежал из квартиры.
В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили произошедшее. Подростка уже отыскали. Сейчас правоохранители пытаются узнать, где школьник достал пневматический пистолет.
«Он угрожал пневматическим пистолетом маме. Сейчас силовики выясняют, при каких обстоятельствах у него оказался этот пистолет», — заявили в ведомстве.