Образование 05 сентября 2023, 18:10 Магистр Захарова рассказала, что выпускники-конфликтологи чаще работают hr-специалистами

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Все больше выпускников хотят учиться на конфликтологов, и у подобных специалистов много возможностей применить свои знания. Об этом «Вечерке» рассказала магистр по направлению «Конфликтменеджмент», консультант конфликтологической клиники СПбГУ Анастасия Захарова.

По ее словам, нет конкретной должности, на которую может претендовать человек, который выучился на конфликтолога. По сути, добавил «Петербургский дневник», специалист может выбрать любую работу, в основе которой лежит общение с людьми.

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«Самое распространенное, кем работают наши выпускники, — hr-специалистами», — рассказала Елена Иванова.

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