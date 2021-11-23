Лучшим преподавателям Воронежской области вручили награды

Новый профессиональный праздник — День преподавателя высшей школы — впервые отметили в Воронежской области. В честь этого события лучшим преподавателям региона вручили награды, сообщил Infox.ru.

Высшее образование в Воронежской области развивается — сейчас в государственных и негосударственных высших учебных заведениях региона работают более шести тысяч преподавателей, которые учат более 100 тысяч студентов.

«И это одно из безусловных преимуществ нашего региона, показатель его высокого научного и интеллектуального уровня», — сказал в ходе церемонии председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Наградами Воронежской областной думы отметили лучших преподавателей Воронежского госуниверситета и университета имени Бурденко, а также ветераны профессии.